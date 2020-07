Microsoft libera atualização que corrige duas falhas no Windows

A Microsoft liberou, nesta semana, uma série de patches de emergência que corrige uma série de vulnerabilidades graves no Windows Codecs Library que afetam várias versões do Windows 10 e do Windows Server.

Como revelado pela ESET, as duas vulnerabilidades de execução remota de código (RCE) foram classificadas de acordo com sua gravidade como “crítica” e “importante”, respectivamente.

Ainda segundo o site, as atualizações são implantadas automaticamente no Microsoft Store e não no processo de atualização do Windows.

Com informações da ESET

