Make: Eudora acaba de lançar uma tinta que promete preenchimento perfeito da sobrancelha

O preenchimento perfeito da sobrancelha não é nada simples. Você pode fazer com o lápis ou com a sombra, mas ele acaba saindo após pouquíssimas horas.

https://www.pinterest.co.uk/pin/816699713663374123/

Felizmente, acabamos de descobrir um super lançamento da Eudora: o tint glam para sobrancelha que promete o preenchimento perfeito.

Não provamos o produto, mas a marca garante que ele conta com uma longa duração de até 24 horas e alta fixação dando um acabamento natural e duradouro para a sobrancelha. O valor do produto no site da marca é de R$ 34,99.

