Que tal se hospedar em um  hotel banhado a ouro?

Foi inaugurado nesta sexta-feira, em Hanoi, no Vietnã, o primeiro hotel do mundo totalmente banhado a ouro, o cinco estrelas Dolce Hanoi Golden Lake.

Neste hotel, tudo, literalmente, brilha. Até as privadas são douradas, para delírio dos amantes do luxo sem limites. No teto do hotel há uma piscina com fundo infinito e o chão também é folheado a ouro.

REUTERS/Kham

E quem pensa que esse é um hotel somente para milionários engana-se: a diária custa US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil), o mesmo preço cobrado por todos os outros hotéis de luxo da cidade.