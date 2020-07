Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 5 de julho

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de ter cuidado com tudo o que envolve as traições no amor ou de supostos amigos; portanto, tente ser cauteloso com seus planos futuros e tenha discrição para não atrair inveja.

Problemas legais ou créditos se resolvem sem maiores. É preciso não ter medo de desafios se estiver no processo de mudar de emprego ou iniciar um novo projeto.

Você terá sorte com os números 09 e 88 e viverá um fim de semana que pede reflexão sobre a vida pessoal. Um amor do signo de Leão ou Aquário virá para ficar. Seu melhor dia será 3 de julho, você terá uma surpresa que o fará muito feliz.

Touro

Você deve reservar um tempo para si mesmo, pois a vida não é e não deve ser só trabalho. É preciso se deixar amar. Lembre-se de que o amor não é complicado; deixe de lado as regras e medo e comece simplesmente a abrir seu coração.

Seus números são 01 e 89 e o vermelho atrairá abundância. Lembre-se que a prosperidade chegará a sua vida e não perca as oportunidades; se você tiver uma proposta de emprego, ela será muito boa.

Tenha cuidado com doenças sexualmente transmissíveis e traições no amor. Fim de semana de despertar da consciência, no qual você pode perceber o que realmente precisa a partir da reflexão e conexão com a intuição. Um amor do signo de Escorpião ou Sagitário entra em sua vida.

Gêmeos

Momento de intensa força espiritual que ajudará a alcançar o que deseja. Você deixará para trás aqueles maus momentos e a abundância chegará. Tire vantagem desta boa energia.

Existem pessoas em sua vida que têm inveja e isso é prejudicial; portanto, tente se proteger sendo positivo e não falando sobre seus planos com todo mundo.

Será um fim de semana apaixonado com seu parceiro. Para os solteiros, um novo amor pelo signo de Áries ou Capricórnio pode chegar e será muito compatível.

De atenção para a sua família ou pessoas queridas que estiveram sempre ao seu lado. Cuide da sua saúde com mais responsabilidade. Seus números da sorte são 05 e 48.

Câncer

Chegou um momento de progresso econômico. Você terá um fim de semana felicidade e pode receber presentes inesperados.

Para o canceriano solteiro, um amor do signo de Leão ou Aquário pode chegar e ser muito compatível. Tenha cuidado com as infidelidades e não negligencie seu relacionamento, mantendo a chama da paixão acesa.

Fim de semana de diversão e de se comunicar com seus amigos. Cuidado com problemas estomacais ou intestinais; cuide melhor da alimentação e saúde em geral. Comunicação ou leis são suas virtudes e você deve se esforçar nisso.

No domingo, você se lembra da sua família. Seus números da sorte são 06 e 58.

Leão

Momento de poder e força para comandar e alcançar seus objetivos. Evite entrar nos problemas de outras pessoas e fazer fofocas. Você é capaz de superar qualquer obstáculo em sua vida.

Você é bom em administração e vendas e deve tirar proveito disso. Uma promoção no trabalho pode ou bons resultados nos negócios podem acontecer. Previna e tenha atenção com problemas de infecção de pele.

No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. Aqueles que são solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries ou Libra. Seu dia de sorte é em 5 de julho com os números 04 e 77.

Virgem

Você deve ter atenção com os problemas do sistema nervoso ou com dores nas costas, pois este é o seu ponto fraco. Você deve aprender a abandonar situações externas e deixar sua raiva no passado para melhorar.

A carta também indica que você está em um estágio de tomada de decisões importantes que farão seu ambiente prosperar. A oportunidade para um novo negócio ou emprego baterá na porta. Mantenha sua mente ocupada e aperfeiçoe seu lado profissional e espiritual.

Você terá sorte em 5 de julho com os números 07 e 21. O branco atrairá abundância. Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Cuide da saúde. Você recebe notícias de um parente.

Libra

Boas notícias no trabalho ou no amor. Você deixa para trás situações ruins e apenas deve ficar alerta com as despesas e renda. Um aumento ou uma dívida do passado será paga.

Alguém especial pode se declarar e você começa a pensar no futuro. Os solteiros encontram um amor do signo de Capricórnio ou Áries que será muito compatível.

A sorte chega a partir de 3 de julho com os números 08 e 99. Este fim de semana será de convivência com pessoas queridas. Tenha cuidado com dietas e evite tomar medicamentos sem prescrição medica, a saúde deve estar em primeiro lugar.

Escorpião

Uma bênção ou algo que você queria muita chegará à sua vida em breve. Seja paciente e não sabote a si mesmo. Tenha calma e lembre-se que a raiva sempre o faz sair perdendo.

Logo você pode ter uma nova oferta de emprego que será muito positiva e dará a inicio a um novo projeto que sairá muito bem; apenas fique atento às traições de supostos amigos e não fale muito sobre seus objetivos pessoais.

Você terá sorte em 5 de julho com os números 12 e 29 e usará o azul atrai energias positivas. Aqueles que são solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Peixes ou Câncer, que será muito compatível. Você terá momentos agradáveis, apenas cuide de problemas estomacais com uma melhor alimentação.

Sagitário

É hora de encerrar capítulos em sua vida amorosa que o deixaram muito machucado e iniciar uma nova fase. Você viverá dias de renovação de todas as formas e também no local de trabalho.

Neste fim de semana, você se desapega de ressentimentos e reorganiza seus sentimentos para começar a viver plenamente, pois é sua hora de ser feliz.

Hora de sair vitorioso em qualquer ação judicial ou briga familiar. Você sempre tenta ajudar os outros, mas lembre-se que às vezes eles abusam da sua generosidade. Você se diverte com quem está ao seu redor. Uma viagem pode ser planejada para agosto.

Você pode receber um pagamento ou dinheiro extra. Sua sorte se inicia em 5 de julho com os números 15 e 40.

Capricórnio

Oportunidades de trabalho e de crescimento chegarão à sua vida, apenas tenha cuidado com a inveja e não conte seus sucessos para os outros. Você deve se organizar com suas despesas e pagar suas dívidas.

É hora de avançar em seu projeto de vida. Para quem está estudando ou iniciando algo novo, é o momento de não temer enfrentar desafios desconhecidos. Você pode receber dinheiro inesperado.

Se seu coração está dividido, pode ser difícil ser fiel. Tente esclarecer primeiro seus sentimentos. Você decide renovar sua aparência e cuidar melhor da saúde para ter mais energia. Um amor do signo de Libra ou Áries o fará muito feliz.

Controle sua personalidade, porque às vezes você acaba entrando em problemas sem motivo. Seu ponto fraco é o estômago, portanto, cuidado com tudo o que ingere. Seus números da sorte são 28 e 30.

Aquário

Força e notícias importantes no trabalho chegam. Este é o seu momento de ser um líder no trabalho e tudo sairá muito bem. O carisma do seu signo o ajudará a ter sucesso, apenas tente pedir uma oportunidade.

Você é um conquistador nato e raramente se deixa prender por um único relacionamento; portanto, aproveite esses momentos de conquista.

Uma dívida do passado pode render dinheiro extra e é preciso investir com responsabilidade. Você terá muita sorte em 5 de julho com os números 02 e 19 e o branco lhe dará força espiritual.

Um amor do signo de Áries ou Escorpião pode voltar do passado ou desejar algo formal. Uma figura paterna pedirá ajuda.

Peixes

A oportunidade que você esperava para crescer economicamente virá, mas tente não contar a ninguém até que tudo saia como o esperado.

Você decide ser feliz no amor; lembre-se de que seu signo é muito inconstante é preciso dar seu coração a quem o merece. Uma viagem pode ser planejada.

Você é muito forte, mas às vezes as pessoas encontram seu ponto fraco e abusam de você, então tente não ser tão transparente com todo mundo. Pense em sua proteção e tenha cuidado com acidentes.

Seus números são 04 e 39. Continue com o exercício e prefira ter uma boa alimentação; você verá os resultados positivos. Um amor do signo de Câncer ou Capricórnio pode se declarar.