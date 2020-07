Game Budget Cuts VR chega em 10 de julho para PlayStation VR

O novo game Budget Cuts VR, desenvolvido pela Neat Corporation, chega em 10 de julho para PlayStation VR (PS VR).

Budget Cuts é um game de ação e aventura com muita furtividade, sobre espreitar, esfaquear, e robôs (!), criado do zero para a realidade virtual.

Como revelado pela Sony, o novo título será liberado para os jogadores na próxima semana. Confira trailer:

Com informações da Sony

