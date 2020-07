Esta é a técnica francesa para você engrossar qualquer molho ou caldo

O molho ou caldo muito aguado não é uma boa ideia, pois a consistência permite sabores mais fortes. Por isso, há uma técnica interessante para quem quer engrossar qualquer molho ou caldo. Segundo o blog de culinária Tudo Gostoso, a técnica é mistura de manteiga com farinha de trigo.

A técnica “é uma das ideias mais conhecidas e na cozinha francesa se chama roux, um espessante muito usado no preparo do molho branco. Para espessar, você também pode usar qualquer tipo de amido ou ainda contar com a ajuda das gemas e do creme de leite, outros famosos espessantes”, explica o blog.

