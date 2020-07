Cupê esportivo, Honda Civic Si 2020 chega ao Brasil com novidades

A montadora Honda apresentou, nesta semana, a nova linha 2020 do Civic Si. Como revelado pela empresa, o cupê esportivo chega renovado ao mercado brasileiro com mudanças no design externo e interno, aprimoramentos mecânicos e novos equipamentos de conforto e conveniência.

O modelo ganha novas molduras para os faróis de neblina – que agora também são em LED – com novo desenho com acabamento em preto brilhante e uma barra transversal que acompanha a cor da carroceria.

Outra novidade é a adoção de novas rodas de liga leve de 18 polegadas, com desenho inédito e acabamento em preto fosco, aliados aos pneus de 235 mm, que ressaltam a esportividade do cupê.

“No interior, o painel ganha novos elementos em vermelho, mesma tonalidade adotada nas novas faixas centrais dos bancos esportivos, em formato concha, com logotipos da versão bordados no encosto”, revelou.

Para a linha 2020, o Civic Si também recebe novos equipamentos de conforto e comodidade. Já o motor 1.5 turbo que equipa o Civic Si, com alta performance e torque, traz injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros. O motor é combinado a uma transmissão manual de seis velocidades, com potência máxima de 208 cv.

“Em complemento aos amortecedores adaptativos, a suspensão possui ainda molas mais firmes, barras estabilizadoras mais rígidas (30% a mais na dianteira e 60% a mais na traseira), buchas sólidas na dianteira e traseira, além de braços de controle ultra rígidos na traseira, oriundos do Civic Type R”, explicou.

Ainda segundo a empresa, outro diferencial do Civic Si é a possibilidade de escolher entre dois modos de condução, que aumentam a dinâmica na utilização esportiva e, também, permitem conforto no uso diário.

Civic Si 2020 / Reprodução/Honda

“O sistema ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, o VSA (controle de tração e estabilidade), o HSA – Hill Start Assist (assistente de partida em aclives), além do exclusivo AHA – Agile Handling Assist – que aprimora a estabilidade dinâmica em curvas – garantem dirigibilidade máxima em diferentes situações”.

O modelo também possui 6 airbags, câmera de ré multivisão e ainda vem equipado com o sistema Honda LaneWatch.

“O Civic Si 2020 será comercializado no Brasil em versão única, cupê de duas portas, com três opções de cores: Platinum White, Crystal Black e Rallye Red”, detalhou.

Com informações da Honda

