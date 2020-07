Muitas mulheres pensam erroneamente que luz ou babylights só ficam bem em cabelos longos. Mas o portal Nueva Mujer mostra que não. Agora que o cabelo curto está na moda, existem muitas técnicas que você pode usar para ter luzes no seu corte bob.

Como usar babylights em cabelo curto

A estilista Jamie Dana explica que as babylights “são reflexos delicados que imitam a cor do cabelo com o reflexo do sol”.

No momento do tingimento, “a quantidade de cabelo tomada em cada mecha é pequena, para que as babylights se misturem com a cor base para um efeito muito natural”.

Existem infinitos tons que você pode aplicar em suas babylights, você só tem que consultar um especialista para encontrar o tom que você mais gosta e o que melhor se adequa à sua cor base.

Em bases marrons, as luzes em tons de caramelo e mel sempre ficam lindas, pois contrastam bem com os tons escuros do cabelo e também dão muito calor e luz ao seu rosto. Uma vantagem: requer pouca manutenção.

Luzes douradas são as clássicas e é uma maneira de ser loira, mas sem desbotar todo o seu cabelo. Basta tingir várias mechas finas de cabelo para alcançar esse efeito espetacular.

Se você quiser experimentar cabelo platinado, você também pode. Só tenha em mente que, quanto mais escura sua base, mais sessões de descoloração você vai precisar.