Cade revoga suspensão que impedia pagamentos por WhatsApp no Brasil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) revogou, nesta semana, medida cautelar que suspendeu a parceria entre Facebook e Cielo para viabilizar pagamentos por WhatsApp.

Como revelado, as empresas apresentaram recentemente à autarquia informações que afastaram as preocupações concorrenciais identificadas no primeiro momento, motivo pelo qual o Cade decidiu revogar a decisão anterior.

“O Cade, no entanto, ainda analisa se as empreses devem, ou não, notificar a operação à autarquia”, informou.

Contudo, o novo serviço do app continua suspenso, já que o Banco Central mantém a primeira decisão de interrupção.

