Turismo: estas são as diretrizes sanitárias para visitar a Torre Eiffel na França

Antes da pandemia, a Torre Eiffel, na França, recebia sete milhões de turistas por ano. Com o avanço no novo coronavírus, o ponto turístico fechou por três meses. No entanto, acaba de reabrir.

Só que para entrar é necessário seguir algumas diretrizes sanitárias. A partir de agora, é recomendado comprar os ingressos para visitar Torre Eiffel no site. Na compra, o visitante deve agendar data e horário da visita.

O ponto turístico agora disponibiliza álcool em gel para os seus visitantes e a recomendação do distanciamento social e uso de máscara são destacados a todo momento da visita.

O restaurante Jules Verne já está aberto e os visitantes podem comprar presentinhos nas lojas de souvenirs. No entanto, há restrição de quantidade de pessoas que podem encontrar no local.

LEIA TAMBÉM: