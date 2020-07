Saiba quais as raças de cães mais inteligentes

Quem tem um cãozinho em casa sabe que tem horas que eles parecem seres humanos e sabem exatamente o que estamos dizendo, principalmente quando fazem bagunça e levam aquela bronca.

Na verdade, a ciência tem dificuldade em medir com exatidão a inteligência canina, sabe que alguns são mais aptos a certos tipos de treinamento do que outros e que as aptidões podem variar muito entre as raças. Um exemplo são os cães treinados para cuidar de rebanhos, tarefa que muitos animais têm mais dificuldade em executar.

O neuropsicólogo Stanley Coren, em seu livro “A Inteligência dos Cães”, nomeou os animais mais fáceis de treinar, ou os que são mais obedientes aos comandos ouvidos cinco ou seis vezes e executados com taxa superior a 95%.

Os 10 primeiros, em ordem, foram: