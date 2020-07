Os signos que no fundo não se importam com o que você pensa

Alguns signos do zodíaco podem até ouvir o que os outros têm a dizer e concordar, mas no fundo se guiam apenas por suas próprias conclusões. Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de estar no comando e tende a ser bem individualista, não se deixando controlar ou mudando de pensamento por outras pessoas. Ele é corajoso para assumir riscos e as consequências das próprias decisões, por isso não deixará seu destino nas mãos de ninguém.

Touro

Conhecido como um dos signos mais teimosos do zodíaco, a pessoa regida por Touro se importa com suas necessidades e pode planejar suas ações de forma conservadora, prática e realista. Ele pode ter momentos de cuidado e lentidão, nos quais ouve as outras pessoas e hesita, mas terminará tirando suas próprias conclusões sobre o que fará ou como deve pensar.

Sagitário

O sagitariano está quase sempre aberto a ouvir e dar espaço para outras opiniões, mas ele gosta de ser independente e escolher sozinho seu próprio caminho. Sua confiança em si mesmo nem sempre transparece, mas fica evidente quando ele não se paralisa mesmo que ninguém o apoie em uma decisão.

Aquário

O aquariano tenta se aproximar de pessoas que pensam como ele, mas no fundo sabem que tomará suas próprias decisões e nadará contra a corrente se for preciso. Ele não deixa o drama ou a oposição o abalar e será rebelde para chegar onde quer.