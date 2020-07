Modo escuro para WhatsApp Web já está disponível para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, o recurso modo escuro para a versão web.

Como revelado, o famoso modo escuro está disponível para as versões (PC e navegador) do WhatsApp no computador.

O dark mode já estava liberado para os sistemas Android e iOS desde o início do ano. A novidade faz parte de uma série de novos recursos.

Para ativar rapidamente, é necessário acessar o menu de ‘Configurações’ e logo depois ‘Tema’. Confira:

