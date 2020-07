Quais as raças de gatos preferidas dos brasileiros?

Gatos são animais de estimação bastante estranhos. Primeiro, porque são individualistas e não precisam de ninguém e, apesar de terem sido domesticados há milhares de anos, ainda preservam as características marcantes de felinos selvagens, como força, agilidade, reflexos apurados e instinto de caça.

Mas também são animais brincalhões, curiosos, amigáveis e até afetuosos. Existem mais de 30 raças de gato, mas no Brasil os vira-latas (srd) lideram na preferência dos donos.

Com base em 37 mil gatos cadastrados, o PetCenso da DogHero listou as 10 raças mais comuns no Brasil.

Confira a lista: