Brincadeiras com materiais escolares: confira três sugestões

Há meses em quarentena, com as crianças ficando em casa, é normal que os pais cheguem em um momento em que se sentem sem criatividade para realizar novas atividades com os filhos. Mas materiais simples podem ser usados para divertir as crianças. Reunimos três sugestões de brincadeiras com materiais escolares (e outros materiais disponíveis em casa, como escova de dentes) elaboradas pela STAEDTLER Brasil, empresa que produz materiais de escrita, pintura e desenho.

Veja as dicas de brincadeiras com materiais escolares abaixo. As atividades devem ser feitas com a supervisão e a ajuda de um adulto.

1. Pintando o fundo do mar

Você vai precisar de:

Cartolina A3

Esponja de pintura

Tintas

Folha de papel A4

Escova de dentes

Tesoura

Espuma adesiva dupla face

Modo de fazer:

Com tinta azul escuro na esponja, dê batidinhas na cartolina A3, mas não a preencha por completo. Pegue outros tons de azul e vá preenchendo os espaços em branco. Quando ela estiver completamente preenchida por tinta de vários tons de azul, deixe secar. Desenhe peixinhos na folha A4, salpique tinta com uma escova de dentes para pintá-los e recorte-os. Depois de secos, cole espuma adesiva dupla face na parte de trás de cada um e fixe-os na cartolina pintada de azul.

2. Fazendo peças de dominó

Você vai precisar de:

Folha A4

Lápis de cor

Tesoura

Cola bastão

Cartolina

Modo de fazer:

Imprima o modelo de cartas de dominó, que está disponível aqui. Pinte e recorte as peças. Depois, é só colar cada peça em um pedaço de cartolina ligeiramente maior, como visto na imagem. Agora as peças estarão firmes e prontas para as crianças jogarem dominó!

3. Criando borboletas

Você vai precisar de:

Folhas de papel

Giz de cera ou lápis de cor

Tesoura

Fio aramado (ou outro material para as antenas)

Cola

Fitas de papel crepom

Fita crepe

Fio ou corda para pendurar

Modo de fazer:

Desenhe, pinte e recorte dois modelos iguais de borboleta. Cada um deles será um lado da sua borboletinha. No verso de um deles, passe a cola e fixe as fitas de papel crepom na parte de baixo e fixe com a fita crepe dois pedaços do fio aramado na parte de cima (para as antenas). Também fixe um pedaço de corda com a fita crepe. Feito tudo isso, cole o outro desenho de borboleta em cima, fazendo com que a borboletinha fique linda dos dois lados. Faça várias e as pendure para compor sua "criação de borboletas".

