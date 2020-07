2 sucos para acelerar o metabolismo e perder peso

Se você precisa de um suplemento para ter mais energia e começar a queimar a gordura do seu abdômen, não procure pílulas nem suplementos. A melhor coisa que você pode fazer é preparar sucos naturais e, acima de tudo, que incluem estes ingredientes poderosos: canela e gengibre.

“Um estudo de 2019 envolvendo mais de 400 pessoas descobriu que aqueles que suplementaram com extrato de gengibre perderam mais peso e tiveram melhores níveis de açúcar no sangue do que aqueles que não o fizeram”, citou o portal Greatist.

Segundo o site Nueva Mujer, a canela tem um efeito regulatório nos níveis de açúcar no sangue. Ela imita a atividade biológica da insulina e aumenta o metabolismo da glicose. Uma vez que altos níveis de açúcar no sangue podem levar ao aumento do armazenamento de gordura corporal, a canela ajuda a evitar esse aumento do armazenamento de gordura e permite que você perca peso.

Banana e canela

Ingredientes

1 xícara de iogurte sem açúcar

2 bananas

½ xícara de leite desnatado

¼ de colher (chá) de canela

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um liquidificador até que o conteúdo esteja liso e cremoso.

Cenoura e gengibre

Ingredientes

3 cenouras

1 centímetro de gengibre descascado

¼ de xícara de iogurte

1 xícara de leite desnatado

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em alta velocidade até estarem totalmente integrados em uma mistura homogênea.