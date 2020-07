10 produtos para ajudar no dia a dia de quem tem mobilidade reduzida ou baixa visão

O mercado colocou à disposição dos consumidores uma infinidade de acessórios, para todas as áreas da casa, com o intuito de aumentar a segurança dos moradores – desde de crianças até idosos. Uma simplesmente pesquisa no Google exibe milhares de produtos bem úteis para qualquer pessoa, mas, sobretudo, para quem tem mobilidade reduzida ou baixa visão. Selecionamos 10 produtos para você conhecer. Se não for para uso próprio, certamente, pode ser um presente bacana para alguém querido. E você vai se surpreender com os preços acessíveis de muitos produtos. Confira:

1. Relógio Despertador Falante







Relógio Digital que fala hora e temperatura, ideal para que tem baixa visão, idosos e crianças pequenas pré-alfabetização. Tem 10 tipos diferentes de sons para o alarme e anuncia a hora cheia e temperatura. Funciona com 2 pilhas AA (não inclusas). Compre a partir de R$ 25,00.

2. Teclado Ampliado







Este teclado é adaptado para o layout Português ABNT2 (o mais usado). Suas teclas são em alto contraste preto e carácter branco. Os caracteres grandes são aumentados em até 5 vezes em relação aos teclados convencionais. Ideal para crianças em fase de alfabetização, idosos e pessoas de baixa visão. Compre a partir de R$ 145,00.

3. Baralho Braille e Naipe Extra Gigante







O Baralho tem o sistema Braille impresso em alto relevo e possui naipe extra gigante para os portadores de baixa visão. Seu cartão couché exclusivo tem deslize aveludado de agradável manuseio. Compre a partir de R$ 16,90.

4. Identificador Organizador Colorido Baixa Visão e Tátil Braille para Chaves







Este produto auxilia e proporciona o reconhecimento rápido das chaves de uso diário, por cores variadas, e por identificação através dos símbolos táteis em braille para deficientes visuais. Recomendado para uso com a maioria das chaves existentes no mercado e de fácil colocação, podendo ser retirado e colocado em outra chave a qualquer momento. Compre a partir de R$ 28,00.

5. Fita Antiderrapante 3M Safety-Walk para Banheiro







Este produto é indicado para aumentar a segurança de toda família, mas é especialmente indicado para idosos e crianças. Previne contra quedas em áreas úmidas e escorregadias. Seu adesivo é resistente à umidade, sendo ideal para pisos de banheiros, boxes e banheiras. Compre a partir de R$ 49,76.

6. Abridor Abre Fácil Para Tampa Pote Vidro







Sabe aqueles potes de supermercado que são quase impossíveis de se abrir com as mãos limpas? Eles são fechados assim para garantia da qualidade dos alimentos, mas dificulta mesmo a abertura, principalmente os idosos. Este abridor é revestido em silicone e polipropileno possui 4 tamanhos para diversas tampas, das maiores até as menores. Compre a partir de R$ 11,99.

7. Sensor de Presença para Iluminação com Soquete Intelbrás







Este soquete se adapta a praticamente qualquer lustre. Ele foi desenvolvido para instalação em soquete E27, em ambiente interno, e possui função Fotocélula. É utilizado no acionamento automático de lâmpadas através da detecção de movimento de pessoas, animais de médio e grande porte. Também tem ajuste de tempo mínimo e máximo. Compre a partir de R$ 39,90.

8. Tábua de corte de 25cm da Oikos







Com silicone nas pontas, ela é antiderrapante e não desliza nem nas superfícies mais lisas. Pode ser muito útil para quem tem pouca experiência na cozinha e amplia a segurança durante o corte dos alimentos. Compre a partir de R$ 23,69.

9. Abridor de Latas de Inox







Este é o abridor manual (não elétrico) mais prático que se pode comprar. Você vai abrir várias outras latas sem fazer esforço. Para usar basta pressionar o botão lateral, encaixar o mecanismo na borda da lata e girar o botão superior para começar a cortar. Compre a partir de R$ 27,90.

10. Conjunto de Gadgets de Silicone 7 Peças Euro







Os produtos da linha silicone Euro home são uma ótima alternativa para o plástico que, em alguns casos, pode ser tóxico. Os utensílios de silicone são seguros, resistente ao calor e têm durabilidade. Além disso, eles facilitam o preparo das receitas, pois são flexíveis e higiênicos. Você pode utilizá-los em qualquer tipo de panela ou recipiente, pois eles não riscam. Compre a partir de R$ 125,34.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.