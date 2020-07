Quatro novos recursos que serão liberados pelo WhatsApp nos próximos dias

Com mais de 2 bilhões de usuários, o aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar novidades nos próximos dias para os usuários.

Conforme revelado pela plataforma, no blog oficial, serão liberados quatro novos recursos para os sistemas Android e iOS. Confira:

Código QR: Em breve, o usuário poderá escanear o código QR do número do WhatsApp de qualquer pessoa para adicioná-la aos seus contatos.

Figurinhas animadas: Para tornar as trocas de mensagens ainda mais divertidas e expressivas, será lançado pacotes de figurinhas animadas.

Modo escuro para Web e para Computador: o famoso modo escuro está também disponível para as versões do WhatsApp no computador.

Melhorias para chamadas de vídeo em grupo: se o usuário quiser focar em alguém durante uma chamada de vídeo em grupo, é necessário tocar e segurar no vídeo de um participante para visualizá-lo em tela cheia. Além disso, foi adicionado o ícone de vídeo a grupos com até 8 participantes.

Como revelado, ao longo das próximas semanas, todas essas novidades estarão disponíveis para os usuários com as versões mais recentes do app.

Com informações do blog oficial.

LEIA TAMBÉM: