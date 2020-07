A técnica de um chefe de cozinha para grelhar perfeitamente a carne

Grelhar perfeitamente a carne nem sempre é fácil. No entanto, Tom Colicchio, Heritage Steak no The Mirage, explica ao portal Real Simple uma excelente técnica.

De acordo com ele, é interessante grelhar a carne em fogo indireto. Se você estiver usando carvão ou lascas de madeira, empurre a maioria para o lado depois de aquecê-las para criar uma zona de calor indireta. "Pode demorar um pouco mais para cozinhar, mas você terá um ótimo sabor de churrasco", diz Colicchio.

