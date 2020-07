Samsung apresenta os novos ‘Galaxy S20+ BTS Edition’ e ‘Buds+ BTS Edition’ no Brasil

A Samsung apresentou, nesta quarta-feira (01), os novos Galaxy S20+ BTS Edition e Galaxy Buds+ BTS Edition no Brasil. Como revelado pela empresa, as edições especiais dos dispositivos ampliam a conexão entre o fenômeno do K-pop BTS e os fãs brasileiros,

Galaxy S20+

O novo Galaxy S20+ tem um design refinado, com vidro e acabamento em metal na cor roxa. O smartphone conta com temas inspirados no BTS pré-instalados e uma plataforma de comunidade de fãs, chamada Weverse.

A caixa do produto inclui adesivos decorativos que permitem que os fãs personalizem ainda mais seus dispositivos e cartões de fotos com imagens dos membros da banda.

Galaxy Buds+

O Galaxy Buds+ reforça o vínculo entre os fãs e a banda. Além de o estojo de carregamento ter a cor roxa e apresentar o logotipo da banda e a iconografia do coração roxo, os novos fones de ouvido oferecem excelente qualidade de som.

Com o sistema de áudio aprimorado pela AKG, o Galaxy Buds+ BTS Edition também vem acompanhado de uma capa inteligente exclusiva que permite customizar o seu smartphone com temas da banda, além de cartões de fotos da banda na caixa, como lembrança para os fãs.

Preço e disponibilidade

Como revelado, a pré-venda dos novos produtos começa nesta quarta-feira (01), com preço sugerido de R$ 5.999,00 para o Galaxy S20+ e R$ 1.399,00 para o Galaxy Buds+.

“Entre esta quarta-feira (01/07/2020) e o próximo dia 12/07/2020, quem comprar um Galaxy S20+ BTS Edition e se cadastrar no site 'Samsung Para Você' entre 13/07/2020 e 12/08/2020, ganhará um Galaxy Buds+ BTS Edition ou Galaxy Watch Active2”, detalhou.

A venda oficial do Galaxy S20+ terá início no próximo dia 13 de julho, enquanto a venda do Galaxy Buds+ começa em 20 de julho.

