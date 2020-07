Queda de cabelo? Estes alimentos vão ajudar a controlar o problema

Se você é daqueles que deixam muitos fios na escova toda vez que penteia o cabelo, deve saber que tem um problema.

Segundo dermatologistas citados pela BBC, a queda de cabelo é fisiológica. No couro cabeludo há fios em diferentes fases: alguns estão crescendo, alguns estão estabilizados e outros completaram o seu ciclo, isto é, eles têm que cair.

Um estudo realizado citado na revista Hola revela que a queda de cabelo se deve a fatores genéticos e hormonais, bem como a fatores associados ao ambiente, ao estresse — e, principalmente, à dieta.

O site Nueva Mujer listou cinco alimentos que precisam ser incorporados na sua dieta para uma melhora.

Alimentos contra a queda de cabelo

Cenoura

Contém vitaminas A, B e C, que promovem a produção de gorduras saudáveis nas raízes do cabelo. Inclua na sua dieta em sucos ou saladas. Também é possível aplicá-la no couro cabeludo com uma máscara.

Aspargo

O aspargo contribui para a formação de proteínas responsáveis por dar vigor e brilho ao cabelo. Isso porque os seus ativos são fontes ricas de zinco e ferro, assim como os vegetais verdes.

Beterraba

Este legume contém altos níveis de ácido fólico, que melhoram o fluxo sanguíneo dos tecidos capilares, restauram a força do cabelo e estimulam o crescimento de fios.

Arroz

Acredite ou não, a maioria dos grãos integrais — como arroz, aveia, quinoa, centeio e trigo — promove a oxigenação do couro cabeludo, combate a queda e engrossa os cabelos.

A quantidade diária que você tem que comer para usufruir das suas propriedades é meia xícara.

Salmão

É um dos melhores alimentos para hidratar, iluminar e crescer cabelos, pois tem uma forte dose de ácidos graxos essenciais e proteínas naturais. A maneira ideal de comê-lo é grelhada.