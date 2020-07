Os signos de personalidade marcante, mas que sempre terão um lado inocente

Alguns signos do zodíaco podem ter uma personalidade forte que não passa despercebida. No entanto, eles sempre guardarão um lado inocente que poucos reconhecem de verdade.

Confira:

Áries

O ariano pode parecer forte e preparado para qualquer batalha, mas também esconde uma criança em seu interior que pode fazer birras e ser competitiva. Este signo costuma acreditar na sinceridade das pessoas de forma inocente e não se atentar as intenções negativas que podem haver por trás.

Leão

Podendo demonstrar sua vaidade e buscando sempre ser influente, o leonino também possui um lado inocente que nem todos identificam. Este signo é um amigo leal e pode ser generoso sem pensar em cobranças ou consequências, chegando a proteger até mesmo quem não conhece porque acredita nas boas ações.

Libra

O libriano pesa os aspectos positivos e negativos, tentando ser justo e agir de forma diplomática. Isso pode ser visto como algo adulto, mas este signo também possui a inocência que transparece em sua personalidade extrovertida e que nem sempre identifica as segundas intenções das outras pessoas.

Sagitário

O sagitariano é apaixonado e não teme as aventuras, usando sempre sua coragem para ter novas experiências, o que o faz ser visto como sábio. No entanto, existe um impulso e uma esperança inocente neste signo que acredita na vida, pensando sempre que as oportunidades chegarão na hora certa. Podem também acabar confiando de mais nas pessoas.