Novo recurso do WhatsApp começa a ser liberado para Android e iOS

O WhatsApp está lançando o primeiro pacote oficial de adesivos animados (stickers animados) para usuários dos sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade é limitada para usuários beta, neste momento.

Sendo essa a terceira parte do recurso, antes do lançamento para todos, que deve ocorrer muito em breve.

Como revelado, a plataforma já permite o download de pacotes de adesivos animados da WhatsApp Store. Confira:

✅ WhatsApp is rolling out the first official animated sticker pack for iOS and Android users!

The third part of the feature is enabled now: check out the WhatsApp Store to download the new animated sticker pack!https://t.co/AZSWFg7Ros

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 30, 2020