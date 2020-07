Novo normal no Turismo: assim será sua experiência ao se hospedar em um hotel

O Senac São Paulo desenvolveu, em parceria com especialistas e de associações hoteleiras, uma cartilha com os protocolos de higiene e segurança que deverá ser adotada por diversos hotéis no Brasil. Diante disso, no novo normal, o viajante encontrará muitas mudanças na experiencia de hospedagem.

Por exemplo, o turista entrará nos hotéis e encontrará espaços que deverão respeitar o distanciamento social de 1,5 metros. Ele também encontrará álcool gel 70%, registrado na Anvisa, nas entradas e saídas dos estabelecimentos.

Ele não poderá entrar na hospedagem sem máscara e terá sua a temperatura verificada. O serviço de transporte de bagagem também será afetado, pois os hotéis poderão incentivar que o cliente leve seus pertences.

O turista ainda não encontrará jornais, revistas, livros e FNRH em papel, pois a recomendação é eliminar estes itens. Em caso de pessoas com covid-19, a recomendação é que o hotel deixe a pessoa em isolamento em uma “unidade habitacional ou andar que possua menor trânsito de pessoas e colaboradores”.

Por fim, ele terá que agendar a visita ao restaurante ou bar do hotel e encontrará mesas com distanciamento social no café da manhã. As academias de ginástica, saunas, solários, espaços de descanso também deverão ser usados com agendamento prévio (por hora marcada).

