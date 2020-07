Moda: esta é a tendência que pode ser usada entre inverno e verão

Sim, é inverno no Brasil e verão em Nova York, mas a diversão das roupas e do estilo #Chicmilli é que não nos importamos com as estações (um pouco!), mas queremos ficar bonitos e sempre nos sentir na moda.

Temos uma roupa favorita ou podemos dizer um corte favorito, e é um ombro único com babados incluídos, para dar um toque mais feminino e de verão a um corte que foi uma sensação graças a Kim Kardashian por volta de 2008.

O interessante deste corte é que você não precisa pensar muito nisso, tecidos de uma única cor parecem muito #chicmilli e se sentimos ousados ​​em combinar tudo, as impressões são ótimas! Pessoalmente, adoramos vestidos com esses detalhes, sejam casuais ou mais formais para os jantares românticos.

No inverno, é melhor usar esse tipo de corte em uma blusa e usar camadas para nos proteger do frio, mas ainda mostrar a camisa (adoramos o tema de um pescoço de tartaruga embaixo dela para dar um toque um pouco mais europeu) e para o verão? Simples! Um vestido de popeline branco e você parecerá uma diva italiana passeando por Capri!