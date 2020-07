Máscara de tomate e iogurte para rejuvenescer o rosto rapidamente

É inevitável: a passagem do tempo deixa as suas marcas no corpo. No entanto, há ingredientes com efeito rejuvenescedor. A máscara de tomate é muito eficaz, pois é um alimento que contém sódio, cálcio, fósforo, potássio e as vitaminas A, B1, B2 e C. Também contém propriedades medicinais como ser antisséptico.

O portal Nueva Mujer compartilhou uma receita para você experimentar em casa. Confira:

Máscara para rejuvenescer o rosto

Ingredientes

½ tomate maduro

1 colher (sopa) de iogurte neutro

1 colher (sopa) de óleo de amêndoa ou de coco

Modo de preparo

Para preparar esta máscara, basta descascar e esmagar o tomate. Uma vez que você tenha feito isso, misture bem com o iogurte e o óleo de amêndoa até formar uma pasta.

Modo de uso

Aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, remova com bastante água fresca. Quando secar o rosto, certifique-se de que a sua toalha está limpa e você a usa para o rosto, apenas.