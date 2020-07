Importância da vacina BCG: dia 1° de julho é o dia dessa vacina, que previne a tuberculose

A importância da vacina BCG é tão grande que, nesta quarta-feira, 1° de julho, é celebrado o Dia da Vacina BCG. A vacina previne formas graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e tuberculose miliar. A sigla BCG significa Bacilo de Calmette-Guérin, em homenagem aos dois cientistas que tornaram a vacina possível: Albert Calmette e Camille Guérin. Em 1921, a vacina BCG foi aplicada em uma criança pela primeira vez.

Em 1976, o Ministério da Saúde tornou obrigatória no Brasil a aplicação da vacina BCG em crianças. Mais do que nunca, no dia de hoje, a importância da vacina BCG deve ser lembrada. A recomendação de sua aplicação é em bebês e crianças de 0 a 4 anos, mas, de preferência, a vacina deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida do bebê, ainda na maternidade. A dose é única. Bebês prematuros que não tenham atingido os 2 kg e bebês cujas mães usaram remédios imunossupressores durante a gravidez não devem tomar a vacina BCG.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a importância da vacina BCG também tem estado em evidência: um estudo feito pelo New York Institute of Technology (NYIT), nos Estados Unidos, comparou práticas de imunização de diversos países do mundo. A pesquisa observou que os países que não têm políticas universais de vacinação BCG – como a Itália, a Holanda e os Estados Unidos, por exemplo – estavam sendo mais severamente afetados pelo novo coronavírus em comparação com os países que possuíam políticas universais e antigas de vacinação BCG. A pesquisa foi divulgada em março na publicação de saúde MedRXiv (leia mais sobre a pesquisa nesta matéria).

