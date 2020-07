Covid-19 faz disparar venda de medidores de sinais vitais: conheça os modelos mais populares

A pandemia do Covid-19 fez crescer a venda dos monitores médicos, como medidores de pressão, oxímetros e termômetros. O campeão de vendas foi o oxímetro, um pequeno instrumento eletrônico que lê a oxigenação e os batimentos cardíacos do usuário. É o que mostra um levantamento da consultoria Compre&Confie. Em abril deste ano, o volume de compras de oxímetros via e-commerce cresceu em 171% em relação a 2019.

O aparelho pode ajudar no acompanhamento de pacientes com a Covid-19, mas, segundo especialistas, não deve ser usado como forma de detecção da doença. Somente vale a pena investir no aparelho se você tem em casa pessoas idosas ou do grupo de risco. Se você está neste grupo e quer ter um, selecionamos os cinco modelos mais vendidos no site de e-commerce da Amazon. Confira:

1. Oxímetro de dedo Bioland







O modelo é projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva, em casa, em um estabelecimento profissional ou móvel. O equipamento é projetado para dedos entre 0,8 cm e 2,3 cm e para pacientes sem movimentação. Compre a partir de R$ 339,00.

2. Oxímetro de dedo medidor de pulso, pressão e hemoglobina







Este modelo é mais econômico e detecta taxa de pulso e saturação do oxigênio do sangue com a mesma precisão de modelos mais caros. Ele também mostra a forma de onda de volume para garantir a precisão. Tem a função de monitoramento do sono até oito Horas de armazenamento de dados e análise de dados. Compre a partir de R$ 173,90.

3. Oxímetro de dedo DellaMed







Destinado a verificação pontual da saturação de oxigênio da hemoglobina arterial (SpO2) e da frequência de pulso. As abas laterais impedem a passagem de luz que pode interferir nos resultados. Pequeno volume, peso leve e baixo consumo de energia. Desligamento automático após 8 segundos sem uso. Compre a partir de R$ 322,20.

4. Oxímetro de dedo Contec







Produto leve e compacto, possui tela LED colorida e é ideal para profissionais da área da saúde para averiguação da oxigenação em relação ao tempo. Adequado para uso pessoal em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica ou Insuficiência Cardíaca Congestiva podendo ser utilizado em qualquer local, como: clínicas, hospitais, serviços móveis de emergência médica e fisioterapia esportiva. Case com velcro para guardar e transportar. Capa de silicone na cor do produto Cordão de segurança com engate rápido. Compre a partir de R$ 157,99.

5. Oxímetro Premium Dellamed







Como a maioria dos oxímetros este modelo possui tela LED com dois modos de visualização e opera com apenas um botão. Tem ainda indicador de carga das pilhas e desligamento automático após 8 segundos sem uso. Compre a partir de R$ 199,10.

