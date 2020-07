A situação amorosa que pode afetar cada signo do zodíaco em julho

O sétimo mês de 2020 acaba de começar e cada signo do zodíaco pode ser afetado no amor e relacionamentos de uma forma. Confira:

Áries

A tensão pode atrapalhar a vida no lar de alguns casais e deve ser resolvida com diálogo; lembre-se que receber ajuda nunca deve ser uma vergonha. O amor que não é demonstrado acaba esquecido, por isso é importante falar sobre os sentimentos de forma aberta e acabar com o desapontamento silencioso que assombra.

Touro

Dilemas sobre quem você é nos relacionamentos e a sinceridade do sentimento de algumas pessoas podem tirar a tranquilidade. Será o momento de identificar que algumas rejeições na verdade foram “livramentos” e deixar de se apegar a ilusões no amor. Não se importe com o que os outros podem dizer.

Gêmeos

É possível que algumas pessoas comecem a enxergar a realidade sem ilusões e nem sempre é fácil perceber que as coisas não são perfeitas. O momento pede que, ao se sentir sufocado ou decepcionado, a decisão seja optar pela mudança, tanto na vida amorosa como profissional e em outros assuntos.

Câncer

A frustração pode gerar grandes mudanças. É preciso ter cuidado com lutas de poder e lidar com as diferenças pacientemente, buscando ser ouvido e ouvindo. Cada página que você decidir virar deve ser analisada, evitando a impulsividade.

Leão

Indecisões ou escolhas acabam confundindo o coração e mente. Enquanto alguns desejam se afastar do amor e intimidade, é bem possível que a vida mostre que ignorar sentimentos já não é uma opção.

Virgem

Julho pode ser decisivo para a vida amorosa de alguns virginianos. Sentimentos crescem e relacionamentos podem se consolidar ainda mais. É possível que muitos reflitam sobre o que desejam para que um relacionamento seja de verdade.

Libra

Desentendimentos podem trazer tensões para os relacionamentos. É hora de ter cautela e paciência para lidar com os assuntos incômodos, mesmo que o outro diga última coisa que você desejaria ouvir.

Escorpião

É hora de ter muita cautela com assuntos que relacionam a vida financeira, vida a dois e amor; tente pensar calmamente nas melhores saídas para resolver os problemas. Novos pretendentes que deixam o lado materialista tomar conta também são motivos de alerta.

Sagitário

Realizações e boas notícias podem chegar na vida amorosa. É uma boa hora para aproveitar a magia do momento e se conectar genuinamente com o outro. Inseguranças não devem ofuscar as novas oportunidades.

Capricórnio

Mês de fortes energias, que podem atrair momentos confusos e necessidade de recomeços. É hora de pensar em novos caminhos e direções, buscando mais segurança em si mesmo e no relacionamento.

Aquário

Mês para ter cautela e se lembrar que ninguém é perfeito, mas a pessoa certa vai amá-lo como você é. Nos momentos de indecisão, é preciso ouvir o coração e buscar a segurança dentro de si para seguir o melhor caminho.

Peixes

Pessoas ou pensamentos do passado podem voltar e despertar sentimentos. Alguns comportamentos ou problemas que você já vivenciou também são analisados novamente. É hora de lidar com a verdade e deixar para trás apegos que não trazem nada de positivo.