6 dicas para melhorar a circulação nas pernas durante seu teletrabalho

O teletrabalho é uma das ocupações mais comuns durante a quarentena. Mas, ainda que tenha as suas vantagens, também coloca a saúde em risco — se não fizermos alguma atividade física.

As pernas são uma das áreas do corpo mais afetadas pelo tempo excessivo sentado, segundo o portal Saber Vivir. É por isso que aqui estão algumas dicas para evitar problemas de circulação.

Retome a atividade física em casa

Mesmo que o teletrabalho envolva passar muito tempo em uma sala e sentado, você deve planejar o seu dia para fazer atividade física, ainda que seja por pouco tempo.

Você pode passear com o seu animal de estimação ou fazer ioga por meia hora antes de dormir.

Evite más posturas

Cruzar as pernas enquanto está sentado pode ser muito prejudicial à circulação, causando dor e varizes.

Faça pausas regulares

Se você passar muitas horas em pé ou sentado durante o seu dia de trabalho, na mesma posição, faça pausas regulares de 15 minutos a cada duas horas de trabalho.

Nessa meia hora, você pode fazer exercícios de alongamento que são muito benéficos para uma boa circulação.

Use sapatos confortáveis

Conforme recomendado pela revista Hola, você deve usar um sapato confortável, que não aperta. Esse é um ótimo começo para aliviar os efeitos da má circulação.

“Dê amor” às pernas e aos pés

Dormir com almofadas levantando os pés, banhos de água morna (mas com jatos de água fria no final em partes doloridas) ou uma massagem com algum tipo de gel frio ou pomada são excelentes opções.

Cuide da dieta

Normalmente, a dor de má circulação das pernas geralmente ocorre devido à falta de proteína na dieta. Comer salmão ou atum é uma ótima opção para melhorar a sua dieta.

A ingestão de gorduras saturadas e alimentos altamente processados deve ser evitada.