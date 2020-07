3 alimentos para evitar à noite se você está em uma dieta

Todas as refeições são importantes, mas você deve prestar atenção especial na hora do jantar. Se você quer perder peso, deve verificar que tipo de alimento está consumindo à noite, pois, com a baixa atividade física durante essa hora, tudo o que você consome é armazenado no seu corpo na forma de açúcar e gordura.

Alimentos para evitar à noite se você está em uma dieta

Massa

Quem não ama comida italiana? Todos nós gostamos de um bom prato de macarrão, mas é melhor deixá-lo para o almoço e remover esta opção de seus jantares.

“A pasta branca é praticamente desprovida de nutrição e cheia de carboidratos refinados, que seu corpo converte em açúcar”, explica o portal Nueva Mujer.

Pão branco

Um dos grandes protagonistas da comida ao redor do mundo é o pão branco. Embora possa parecer inofensivo, o corpo processa a massa, que é açúcar puro.

Isso não significa que você nunca poderá comê-lo, apenas optar por não abocanhar umas fatias à noite ou escolher uma opção integral.

Alimentos com alto teor de gordura

“Os alimentos pesados e gordurosos não só fazem você se sentir lento na manhã seguinte, mas também fazem seu estômago acelerar para digerir toda essa comida”, conta o site.

É recomendando evitar refeições como pizza, batatas fritas e sorvete à noite.