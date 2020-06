Veja como fazer um biscoito amanteigado com apenas 3 ingredientes

O biscoito amanteigado é perfeito para tomar com um cafezinho e, o melhor, é que você pode fazer com apenas 3 ingredientes. Confira a receita do site Dine & Dish.

Ingredientes

1/2 xícara de açúcar em pó

2 colheres de manteiga salgada (se usar manteiga sem sal, adicione uma pitada de sal)

2 xícaras de farinha

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 350º. Bata a manteiga e o açúcar.

Uma vez misturado, adicione a farinha.

Continue a misturar até que a mistura se torne uma massa macia.

Se necessário, adicione 1-2 colheres de sopo de água.

Enrole a massa em uma superfície levemente enfarinhada.

Corte em rodelas e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga.

Asse por 20-25 minutos ou até que os biscoitos fiquem dourados.

