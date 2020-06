Rumores sugerem que iPhone 12 da Apple seria lançado sem carregador incluído

Novo rumores sugerem que o próximo iPhone 12 da Apple, de que deve ser apresentado este ano, seria lançado sem ‘carregador’ incluído.

De acordo com o site Fayerwayer, os vazamentos movimentaram as redes sociais nesta semana. No entanto, a informação não é confirmada oficialmente.

Isso significa que cada caixa com o smartphone teria apenas o aparelho e um cabo USB-C, sem EarPods e nem mesmo o ‘carregador’.

Como revelado pela página especializada, entre os motivos da mudança, seria a redução de custos de produção.

Design do novo iPhone

Um canal do YouTube também enviou um vídeo, nesta semana, com unidades fictícias do iPhone 12 em todos os tamanhos.

Não temos idéia de como foi feito isso. No entanto, todos os prováveis detalhes foram revelados pelo canal. Confira o vídeo:

