Os signos que brigam pelo controle do relacionamento

Alguns signos do zodíaco gostam de ter o controle e agem desta maneira quando estão em relacionamentos. Confira quais são:

Áries

O ariano está sempre disposto a ser líder e isso pode gerar competição no relacionamento. Ele nem sempre é controlador, mas defenderá sua opinião e não deixará que o outro ignore o que ele acha melhor, causando conflitos se necessário. Como pensa e age rápido, está acostumado a tomar as rédeas.

Leão

O leonino gosta de liderar e pode ser muito controlador no relacionamento. Ele prefere fazer as coisas do seu jeito e tenta convencer ao máximo que esta é a melhor forma. Sua confiança em si mesmo não o deixa aceitar qualquer visão que seja muito oposta a sua e ele irá rebater opiniões para ser ouvido.

Escorpião

O escorpiano é protetor das suas ideias, inclusive no amor. Ele se preocupa em ser ouvido e gosta de ter o controle sobre as decisões do casal. Pode ficar relutante a mudanças e prefere decidir as coisas com calma, antes de fazer apenas o que o outro acha certo. Algumas questões podem se tornar obsessões e ele dará a cara à tapa para mostrar seu potencial.

Capricórnio

O capricorniano possui o pensamento estruturado e difícil de mudar, por isso ele gosta de controlar as decisões do casal. São responsáveis e possuem dificuldade em tomar caminhos arriscados, mesmo que pareçam promissores. Pode demorar para demonstrar que realmente confia no poder de decisão do outro e bater bastante de frente neste processo.