Luzes para morenas: 5 cores que são tendência para a nova temporada

Você gosta de ter uma aparência natural, mas quer mudar seu look? Pois saiba que estas serão as tendências de luzes que você deve conhecer.

A seguir, estão as técnicas que profissionais já aplicaram em celebridades e influenciadores e que se tornarão as mais procuradas da temporada.

Tendências de luzes para morenas

Contraste óbvio

Neste ano, os contrastes serão muito evidentes, já que uma das tendências mais fortes serão as pontas coloridas.

Outra maneira de usá-los é através de destaques volumosos, que são luzes muito mais claras em uma base bem escura.

Shadow root

Usar as raízes mais escuras do que o resto do cabelo ajuda a dar volume e profundidade aos fios, além de criar belos efeitos gradientes, especialmente em cabelos longos.

Efeito tweed

Este efeito surgiu contra a balaiagem, já que tem luzes em mechas muito finas, distribuídas no cabelo para criar um contraste muito mais sutil e menos agressivo.

Caramelo

Esta cor é perfeita para criar efeitos sobre cabelos mais escuros, pois dá luz e cria dimensão e movimento no cabelo. Você pode escolher a tonalidade ideal para você com a ajuda do seu cabeleireiro.

Canela

A canela é a tonalidade perfeita para quem quer dar um toque sutil ao cabelo escuro, pois pode ser usado em efeitos coloridos como babylights para criar reflexos de luz e calor.

