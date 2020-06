Europa reabrirá para receber turistas internacionais, mas brasileiros não poderão entrar

A Comissão Europeia votou nesta terça-feira (30) e aprovou a reabertura para receber turistas internacionais. Durante a votação, foi decidido abrir as fronteiras de 27 países a partir do dia 1 de julho para receber visitantes de 15 países e o Brasil foi excluído por conta do elevado casos de coronavírus.

Os Estados Unidos, bem como Argentina, Chile, México e Rússia, também serão barrados de visitar a Europa. Os critérios para liberação de fronteiras é que um país tenha taxas iguais ou menores que 16 novos casos para cada 100 mil habitantes.

