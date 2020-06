5 dicas da Disciplina Positiva para suportar os dias restantes da quarentena

Há meses, estamos vivendo o “novo normal” trazido pela quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Pais trabalhando de casa, filhos sem escola e estudando a distância e tudo isso se misturando às tarefas domésticas e à convivência intensificada da família como um todo – além, é claro, das incertezas, do medo e das preocupações com a pandemia em si. Não é possível afirmar quanto tempo mais essa situação irá durar. E como é possível continuar enfrentando tudo isso nos próximos dias, semanas, meses? Com algumas dicas da Disciplina Positiva.

A Disciplina Positiva é um método que propõe educar as crianças de forma respeitosa e encorajadora. A consultora educacional Bete P. Rodrigues, referência nesse tema no Brasil, listou dicas da Disciplina Positiva sobre como suportar o restante da quarentena. “A ideia é que, com essas ferramentas, a família possa ter dias mais harmoniosos e noites mais bem dormidas e restauradoras”, diz ela. Veja as dicas abaixo.

1. Uma nova rotina: É importante combinar uma nova rotina com todos da família. “Envolvam as crianças na elaboração de um quadro de rotinas que inclua: tempo de estudo, higiene, refeições (várias), lazer, tempo em família, tarefas domésticas”, orienta Bete.

2. Conexão: Passe um tempo com cada pessoa que mora com você, criando momentos especiais entre vocês dois. Segundo Bete, “é muito importante passar um tempo de qualidade sozinho – você e o outro familiar – fazendo algo que ambos gostem ou simplesmente ficando juntos, todos os dias, por alguns minutos”.

3. A coragem de ser imperfeito: Essa é uma das principais dicas da Disciplina Positiva. “Alfred Adler e Rudolf Dreikurs (psicólogos vienenses que inspiraram a base teórica da Disciplina Positiva) já falavam sobre a importância de aceitarmos, assumirmos e olharmos para nossos erros como oportunidades de aprendizado”, explica a especialista. Ela completa: “Relaxe. Cobre-se menos, abaixe suas expectativas com tudo e todos. Estamos vivendo uma guerra e o foco é a sobrevivência, a melhora – e não a perfeição”.

4. Escuta ativa: “Pergunte, converse, convoque reuniões em família para dar espaço para que todos (inclusive as crianças) se expressem e demonstre seu real interesse em seus pensamentos e sentimentos”, aconselha Bete.

5. Humor: A rotina deve incluir um tempo para o lazer, para atividades agradáveis e agradável com atividades e hobbies que cada um escolhe. Pode ser uma prática em família (a hora dos jogos e brincadeiras) ou um momento individual. É a hora de assistir seu programa favorito, brincar, divertir-se e gargalhar.

