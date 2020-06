Cães da raça shih tzu ficam em segundo na preferência dos brasileiros, diz pesquisa

Pesquisa realizada pela plataforma PetCenso, da Doghero, mostra que no Brasil há 129 mil cães da raça shih tzu cadastrados, a maioria machos (52%), mostrando que o pequeno animal de focinho achatado fica em segundo lugar na preferência dos brasileiros, perdendo somente para os vira-latas, ou, como preferem os veterinários, sem raça definida (srd).

De acodo com a pesquisa, os vira-latas ficaram com 29,4% na preferência, seguidos do shih tzu (9,8%) e pelo yorkshire terriere (6,1%).

O shih tzu é um cão de origem chinesa que não tem um padrão definido de cores, podendo variar entre preto, marrom, vermelho e branco. Trata-se de uma raça tranquila, sociável e que se dá bem com outros animais.

Costumam ter poucos problemas de saúde e quando são bem cuidados, chegam a viver 15 anos.