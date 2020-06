A atualização da 'Temporada 4 'de Call of Duty: Modern Warfare traz Warzone de 200 jogadores e outras novidades.

Como revelado pela Sony, com esta atualização, Verdansk agora poderá comportar até 200 jogadores nos Battle Royale Quads.

“Esta nova contagem de jogadores faz de Warzone uma experiência Battle Royale ainda maior, então prepare-se para juntar-se a 199 outros membros dos milhões de nossa comunidade”, detalhou.

Jogadores Warzone também já podem comprar o Warzone Starter Pack para começar na frente em Verdansk. Confira outras novidades:

Rytec AMR: Essa maravilha de calibre .50 junta-se às outras 3 armas da categoria Sniper Rifle e será sua para destravar dentro do jogo. Uma versão blueprint também está disponível na loja junto ao bundle Lost Souls.

Novo Mapa MP e Modo: Cheshire Park e Team Defender: Aqueles que possuem a experiência Modern Warfare completa receberão um novo local para explorar – Cheshire Park – e um novo modo de jogo para batalhar – Team Defender.

“Localizado na área urbana de Londres, na Inglaterra, Cheshire Park é um jardim pitoresco e um conservatório onde Operators poderão batalhar de porta em porta ou pela florida área central”, detalhou.

Team Defender retorna para Modern Warfare após sua entrada para a franquia há quase uma década. Uma nova abordagem à clássica fórmula de pegar a bandeira, aqueles que estão com a bandeira precisam segurar o objetivo pelo tempo que for possível para ganhar pontos para seu esquadrão.

Call of Duty – mais na loja: Ainda de acordo com o texto, um novo carregamento de bundles chegou à Loja com essa atualização, incluindo uma nova Operator – Roze.

"Além deste novo reforço para a Allegiance, novos bundles que serão trazidos após esta atualização incluem o bundle “Rogue Operative”, que traz uma nova aparência para Syd e a blueprint do Assault Rifle Lendário Juliet; e o bundle “Golden Idol”, que traz Zane e a blueprint inclusa banhados em ouro", finalizou.

