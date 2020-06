Aplicativo WhatsApp terá novo recurso que permite adicionar contato com ‘QR Code'

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em um novo recurso que será liberado em breve para os usuários. A novidade será lançada para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, contatos poderão ser adicionados por QR Code, como uma espécie de 'cartão de visita' digital.

Ao abrir esta nova seção no app, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente no app.

Para quem recebe, basta apenas digitalizar, com a câmera do aparelho, a informação e o número já estará salvo. A função está em teste e será liberada em breve para todos.

