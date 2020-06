6 penteados para cabelo médio que estão na moda

Esta temporada vem com várias opções para brincar com o look. Uma delas são os penteados simples para cabelo médio, os quais você pode fazer em menos de dez minutos.

Essas técnicas vão te ajudar a mudar o seu visual todos os dias. A melhor coisa é que você só precisa de um pente, grampos e um pouco de fixador.

Penteados para cabelo médio

Tranças boxer

Este estilo é muito confortável e moderno, ideal para atividades esportivas ou para manter o cabelo longe do rosto.

Divida o cabelo ao meio e de cada lado crie uma trança, começando pelo lado perto da testa até chegar à nuca. Você pode pentear seu cabelo mais curto com gel para evitar que eles se desajeitem.

.

Coque baixo

Divida o cabelo ao meio. prenda-o em um rabo de cavalo baixo e, em seguida, enrole o cabelo até criar um coque baixo. Finalize com grampos.

.

Meio preso

Este penteado é perfeito para mulheres que querem exibir o seu cabelo.

Pegue uma mecha em cada lado do seu rosto, leve-as para atrás da cabeça e amarre-as. O resto do seu cabelo, você pode penteá-lo como preferir.

Você pode complementar com um acessório.

.

Tranças com cabelo solto

Divida o cabelo ao meio e trabalhe apenas a parte superior para criar uma trança em cada lado até chegar ao meio da cabeça. Amarre as pontas e deixe o resto do cabelo solto.

.

Space buns

Este penteado ajuda você a parecer mais jovem e moderna.

Divida o cabelo ao meio e faça um rabo de cavalo alto de cada lado. Em seguida, enrole o cabelo para criar um coque e prenda-o com alfinetes.

Para fazer o penteado durar mais tempo, você pode aplicar um pouco de spray.

.

Meio rabo de cavalo

Se seu cabelo é mais curto, você pode experimentar este penteado.

Pegue o cabelo do topo da cabeça e penteie-o para trás. Prenda-o em um rabo de cavalo meio alto, deixando o resto do cabelo solto.

.