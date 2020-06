5 penteados para rosto redondo que serão tendência nesta estação

Nesta estação, há várias maneiras de mudar o look sem perder o estilo. Uma delas são os penteados para rosto redondo, que — além de serem fáceis de fazer — vão te ajudar a ficar mais confortável.

Penteados para rosto redondo

Boêmio

Para garotas de cabelo comprido que querem um visual romântico, este penteado é a melhor escolha.

Basta criar ondas em seu cabelo e, em seguida, pegar duas mechas da frente e criar uma trança francesa até chegar ao meio de sua cabeça. E, com a ajuda de grampos, prender as pontas sob o cabelo solto.

Coque alto

Para um estilo moderno, pegue todo o seu cabelo e pente-lo para trás. Prenda-o no topo da cabeça em um rabo de cavalo e, em seguida, enrole o cabelo para criar um coque. Use alfinetes para firmar.

Ondas de praia

Se o seu cabelo está ondulado,então você só precisa aplicar creme de pentear. Se o seu cabelo estiver liso, primeiro escove-o e divida-o em mechas. Deslize a prancha para baixo enquanto faz movimentos circulares.

Tranças com cabelo solto

Divida o cabelo ao meio e faça duas tranças na parte superior até chegar ao meio da cabeça. Amarre as pontas e deixe o resto do cabelo solto.

Com um acessório

Complemente seu look com um acessório, como uma bandana. Você pode mudar o look de um simples coque ou rabo de cavalo.

