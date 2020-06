10 acessórios para ter a melhor degustação de vinhos no inverno

Não é preciso um motivo específico para beber vinho, mas degustar uma taça nas noites mais frias do inverno faz a bebida ficar ainda mais deliciosa. A bebida harmoniza com os pratos mais encorpados típicos do inverno, como sopas, fondues, massas, risotos e carnes, além de ser um ótimo acompanhamento para assistir filmes e alegrar conversas entre família e amigos (eles vão voltar a te visitar assim que a pandemia passar). Para tomar a bebida ainda mais saborosa os especialistas afirmam que é preciso ter os acessórios certos. Assim, indicamos 10 itens que você precisa para ter a melhor degustação. Confira:

1. Decantador Bohemia Transparente







O design sinuoso dos diferentes decanters ajuda a arejar o vinho antes do consumo: é o famoso “deixar respirar” antes de servir. Vinhos encorpados como os Bordeaux se beneficiam desse tempo de espera, e as bebidas mais jovens também liberam mais rapidamente o buquê de aromas se depositadas nessas garrafas estilosas. Além disso, o objeto ajuda na percepção da cor da bebida. Compre a partir de R$ 104,59.

2. Aerador para Vinhos







Um bom aerador de vinhos não só evita que o líquido escorra pela garrafa e suje a toalha de mesa, mas também traz benefícios para a degustação. Quem não tem espaço em casa para um decanter pode investir nessa peça menor, que também faz com que o oxigênio circule pelo líquido e ajuda a liberar os aromas do fermentado. Compre a partir de R$ 196,93.

3. Abridor Saca Rolhas Garçom para Vinho







Quem quer aprender mais sobre o mundo dos vinhos precisa de um abridor que funcione. A escolha depende muito do trabalho que cada um quer ter com esta etapa do processo. O saca-rolhas mais básico é o manual com a alavanca em duas etapas, que geralmente conta com um abridor de garrafas. Compre a partir de R$ 199,00.

4. Bomba vácuo com tampas para vinho Harmoniza Tramontina







Com uma tecnologia que funciona em qualquer garrafa de vinho é a bomba a vácuo: o aparato veda completamente a garrafa e também impede que o vinho se torne vinagre na geladeira. Ideal para quem bebe sozinho. Compre a partir de R$ 70,90.

3. Tampa de pressão para garrafa de vinho







Feche suas garrafas com estilo e praticidade com a Tampa de pressão que deixa a garrafa vedada e conservada. Feita em material resistente, o acessório é fácil de usar e possui diâmetro de 4, 7 x 7, 2 cm. Compre a partir de R$ 30,27.

6. Abridor elétrico de vinho Black+Decker







Invista no saca-rolhas automático para abrir suas garrafas sem esforço. Basta cortar o lacre da garrafa, posicionar o aparato em cima da rolha e apertar um botão. Movido a pilhas, o motor do abridor insere a espiral na rolha e a retira. Compre a partir de R$ 150,53.

7. Jogo de Taças Bordeaux







Você sabia que há diferentes taças de vinho que cumprem funções específicas para cada bebida? Entre os tintos, existe uma diferenciação das taças Borgonha e Bordeaux. Esta última é usada para degustar uvas como cabernet sauvignon, tannat e merlot, graças ao formato que ajuda a oxigenar o líquido e liberar aromas. A borda é feita de maneira que o vinho toque primeiro a ponta da língua, onde percebe-se bem a intensidade dos taninos. Nossa indicação tem 6 taças no conjunto. Compre a partir de R$ 455,00.

8. Jogo de Taças Pinot Noir







Consideradas por especialistas, as melhores taças do mundo, as taças Riedel são fabricadas na Áustria, há mais de 250 anos pela família Riedel. Com borda delicada o vidro produzido é composto sem chumbo, com acabamento inigualável, leveza e excelente resistência. Definitivamente, as melhores taças são produzidas pela Riedel, o efeito que essas taças exercem sobre o vinho é único. Não é possível descrever em detalhes a diferença que elas fazem. Compre a partir de R$ 298,00.

9. Taças para vinho branco







As taças de vinho branco têm bojo menor, o que ajuda a manter as baixas temperaturas que esta modalidade exige. Nossa indicação tem taças em cristal ecológico com maior brilho e resistência. Compre a partir de R$ 109,62.

10. Taças Flute para espumantes







Um dos prejuízos mais perceptíveis ao se utilizar taças inadequadas é no caso dos espumantes: a taça flute tem o formato alongado que cumpre a função de reduzir a superfície de contato da bebida com o ar, retardando a perda dos gases que compõem o preparo. Compre a partir de R$ 79,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.