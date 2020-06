Você transpira demais? 4 remédios naturais para tratar a hiperidrose

Não há causa cientificamente comprovada que explique por que algumas pessoas suam mais do que o normal. O que se sabe é que esta é uma condição conhecida como hiperidrose, que afeta especialmente o rosto, a virilha e as axilas.

Uma situação tão cotidiana quanto apertar a mão de alguém pode ser um problema para uma pessoa que sofre de hiperidrose. Se você é um dos que sofre desse problema, está lendo o artigo certo. O portal Nueva Mujer listou quatro remédios naturais para melhorar essa condição.

Remédios naturais para a hiperidrose

Chá de sálvia

Esta erva é bem conhecida e traz grandes benefícios para o tratamento da hiperidrose. Ele vai ajudá-lo a regular hormônios e controlar o suor excessivo. “Recomendo tomar três infusões de sálvia por dia para controlar o suor”, disse a bióloga Ana Higueras à Cope.

Pasta de bicarbonato de sódio

Misture três colheres (sopa) de bicarbonato de sódio com um pouco de água ou suco de limão até obter uma pasta homogênea. Esta mistura deve ser aplicada na área afetada.

Segundo a especialista, o creme deve agir por 10 minutos. Repita o procedimento uma vez por dia. O bicarbonato tem propriedades antitranspirantes, e isso faz com que as glândulas sudoríparas fiquem cobertas.

Suplemento de magnésio

Suplementos de magnésio, com os chás de sálvia, têm sido eficazes no tratamento da hiperidrose. Suplementos complexos de vitamina B também podem ser ingeridos para melhorar o suor excessivo em áreas do corpo onde o problema ocorre.

Pedra alúmen

A bióloga também recomenda o uso de pedra alúmen, que contém potássio de alumínio. “Podemos esfregar (a pedra) pelos pés, mãos e axilas”, conta.

“Assim controlaríamos o suor excessivo durante o dia. No entanto, tanto no caso do uso da pasta de bicarbonato de sódio quanto da pedra alúmen, recomenda-se à noite lavar bem as áreas para evitar que os poros entupam.”