Novos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp para os sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, no desenvolvimento de novos recursos. As novidades serão liberadas em breve para os usuários.

Primeiramente, o app desenvolve algumas melhorias para o recurso modo escuro (dark Mode). A plataforma está testando cores mais suaves e claras para os balões de mensagens.

A novidade está atualmente em desenvolvimento e, infelizmente, não há data de lançamento disponível. Outra novidade, o app também elabora o recurso ‘limpar tudo, exceto mensagens com estrela’.

Quando o usuário limpar as mensagens em um bate-papo, e houver mensagens marcadas com uma estrela, o app vai permitir excluir todas, exceto as marcadas com o ícone.

Por último, na lista de desenvolvimento, a plataforma trabalha na possibilidade de utilizar uma mesma conta em vários dispositivos. O recurso vai permitir utilizar a conta do app em até '4 aparelhos' ao mesmo tempo.

Apesar de alguns ajustes recentes, a função para Android e iOS ainda não tem data de lançamento para os usuários.

