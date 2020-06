Mitsubishi apresenta a linha L200 Triton Outdoor 2021

A montadora Mitsubishi apresentou, na semana passada, a linha L200 Triton Outdoor 2021. Como revelado pela empresa, a picape já está disponível no Brasil em quatro diferentes versões.

“Para a linha 2021, o nome Outdoor resgata o aspecto robusto do modelo, que não perdeu seu visual agressivo, nem sua proposta de ser a mais versátil da categoria, ideal para o trabalho no campo ou mesmo para aqueles que gostam de um estilo de vida ao ar livre”, detalhou. Confira os valores:

L200 Triton GLX Outdoor – R$ 149.990

L200 Triton GLS Outdoor Automática – R$ 162.990

L200 Triton HPE Outdoor Automática – R$ 183.990

L200 Triton HPE-S Outdoor Automática – R$ 203.990

Com algumas mudanças nos acabamentos internos e externos, a L200 Triton Outdoor 2021 tem aspecto bastante robusto e entrega extrema capacidade em todos os tipos de terrenos.

Como revelado, a L200 Triton Outdoor 2021 vem com o DNA 4×4 de série. Por fora, o aspecto robusto da picape é marcado principalmente pelo para-choque de impulsão com skid plate integrado, um item de série em todas as versões. Suas rodas de até 17 polegadas são calçadas com pneus para todos os tipos de terreno.

“O veículo também é equipado de série com protetor de caçamba X-Line com design exclusivo. A capacidade de carga útil da picape é de até 1.055 kg, número que pode ser consideravelmente ampliado pela capacidade máxima de reboque, que é de até 2.300 kg”, revelou.

Todas as versões da L200 Triton Outdoor são equipadas com o moderno motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190 cv e 43,9 kgf.m de torque.

Ainda segundo a empresa, as versões GLS, HPE e HPS-E contam com câmbio automático de cinco velocidades com opção de trocas manuais pelos Paddle Shifters localizados na coluna de direção. Essas versões também contam com o sistema de diferencial traseiro blocante.

Já as versões topo de linha HPE e HPE-S contam ainda com o sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) que oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida.

No caso das versões de entrada GLX – com câmbio manual de seis marchas – e GLS o sistema Easy Select II permite que o veículo trafegue com até 18 combinações de marcha.

“O modelo é equipado com ESS (Emergency Stop Signal), uma sinalização de frenagem de emergência que funciona como um alerta para evitar colisões, acionando o pisca alerta de forma intermitente para sinalizar os veículos que vêm atrás de algum perigo”. Confira fotos:





Com informações da Mitsubishi

