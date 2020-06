Horóscopo de julho: Previsões para todos os signos do zodíaco no sétimo mês de 2020

Mais um mês está prestes a começar e já temos as previsões para cada signo do zodíaco. Confira:

Áries

Julho será uma oportunidade de avançar no trabalho ou com o seu próprio negócio e crescimento. Seu signo é dominado pelo número sete e você deve enfrentar seus problemas, tomando decisões para deixar para trás maus amigos e amores tóxicos.

Você terá dias de mudanças pessoais. No amor, você pode formalizar seu relacionamento; seu signo tem dificuldade em ser comprometido e precisa ser menos impulsivo. Os solteiros podem atrair aventuras casuais.

Seu ponto fraco será o intestino e é preciso cuidar melhor da alimentação. Seus números são 02 e 18.

Touro

O sétimo mês do ano para os taurinos será de amadurecimento. É hora de deixar para trás a diversão e se comprometer em crescer especialmente no local de trabalho. Dê continuidade a tudo o que deixou inacabado.

Você terá um mês de mudanças radicais no trabalho. Portanto, deve se preparar para um reajuste ou uma nova contratação. Seus melhores números serão 03 e 22. Você faz pagamentos em atraso. Você cuida melhor da saúde e recupera energia.

Se desapegue de amores que não fazem bem. Alguém especial pode chegar e conquistá-lo; esta pessoa pode ser do signo de Áries, Libra ou Sagitário. Uma gravidez surpresa pode acontecer.

Gêmeos

Durante julho, você tomará decisões importantes, especialmente no local de trabalho e nos estudos. Busque o conhecimento e o reconhecimento.

Você decide planejar dar inicio ao que deseja tanto, mas tenha cuidado com a inveja das pessoas e nãos e deixe cair nesta energia intensa. Seus números são 02 e 30.

Você pode estar com dois amores ao mesmo tempo, mas é melhor tomar uma decisão e ficar com apenas um parceiro. Os solteiros continuam sem grandes paixões. Alguém do signo de Aquário ou Virgem pode chegar com uma grande proposta.

Cuidado com infecções de pele ou doenças de transmissão sexual; tente ser mais cuidadoso com sua saúde. Um familiar pode fazer um convite.

Câncer

Para seu signo, o sétimo mês do ano representa o caminho para a evolução espiritual; você terá 31 dias de realizações profissionais e no trabalho. Portanto, esteja preparado para as oportunidades que aparecerem.

Você vive mudanças no seu humor e pode ser pouco tolerante; tenha mais paciência, especialmente diante de problemas. Seus melhores números serão 04 e 17. Mantenha sua boa atitude e esperança em relação ao seu futuro.

Um novo amor chega do signo de Áries ou Gêmeos pode chegar e será muito compatível com você. Aqueles que estão em um relacionamento terão muita convivência e se aproximam ainda mais.

Um amor proibido ou um triângulo amoroso pode ser iniciado por alguns cancerianos.

Leão

Mês de progresso pessoal constante e esforço no trabalho. Você também pode sofrer atritos com seus colegas de trabalho; portanto, tente ser cauteloso com o que diz e mantenha a calma. Não cometa uma imprudência da qual se arrependerá mais tarde.

Seus números da sorte são 02 e 11. No amor, você permanecerá muito apaixonado e pessoas muito compatíveis chegarão até você, mas sem pressões de ter algo mais sério. Os casais podem brigar e devem ser cautelosos para não entrar em problemas que podem atrair a separação.

Não procure um amor do passado e deixe essa história para trás. Cuide de problemas nos pulmões ou na garganta; é um bom momento para parar de fumar.

Virgem

Neste sétimo mês do ano, você pensa em seu futuro e tem sorte nos investimentos, apenas tente ser discreto com suas oportunidades de trabalho para não atrair inveja. Aproveite os dias de boa energia para pensar e mudar seus projetos para ter negócios prósperos.

Você ainda permanece estável com seu parceiro. Os solteiros podem encontrar pessoas com muita química. Fale sobre suas decisões com as pessoas que ama.

Você é muito apaixonado, mas desanima rapidamente, portanto tente dar consistência aos seus projetos. Seus números da sorte serão 03 e 44.

Libra

Começa um mês de sorte em questões econômicas. Você pode receber dinheiro inesperado ou o pagamento de uma dívida. Seus números serão 01 e 66.

Um compromisso pode acontecer e você conversará sobre amor, o que o motivará a pensar no futuro. Você pode ser testado no trabalho; portanto, concentre-se em tudo o que faz.

Problemas legais ou burocráticos são resolvidos a seu favor. Seu temperamento pode estar mais forte e irritar pessoas importantes; pense no que vai dizer para não machucar ninguém. Economize para ter um futuro mais estável.

Escorpião

Julho é um mês de mudança de pensamento em que se deve manter a atitude e pensamento positivo. Momento bom para se destacar e conseguir boas oportunidades de emprego.

Tente não brigar com seu parceiro e evite uma separação por desentendimentos superficiais. Controle seu gênio forte e não seja impulsivo. Você é carismático e deve usar isso a seu favor.

Você se apaixona novamente e busca um relacionamento estável. Aqueles que estão bem com o parceiro podem falar em dar um passo importante no relacionamento, como casar ou morar juntos.

Tenha cuidado com problemas legais e seja responsável com pagamentos. Seus números da sorte deste mês serão 07 e 88.

Sagitário

O sétimo mês do ano para o seu signo pede uma renovação de pensamento para ser uma pessoa melhor. Sua energia positiva é renovada e isso atrai sorte, apenas tome cuidado para não gastar de mais.

Seus números da sorte são 05 e 30. Seu ponto fraco será o rim ou o fígado, portanto evite ter hábitos de saúde que possam ser destrutivos; tenha atenção com o consumo de álcool e alimentos gordurosos.

Uma mudança de emprego pode acontecer e um assunto legal será resolvido a seu favor. Não procure mais desculpas para não ser responsável e pensar no futuro. Lembre-se de que um filho pode mudar a vida para sempre.

Os solteiros podem conhecer pessoas e se atrair muito fisicamente, mas pouco intelectualmente ou precisarão lidar com a incompatibilidade de pensamentos.

Capricórnio

Um mês de abundância está chegando para o seu signo e o número sete domina sua sorte. É um bom momento para você e as energias da riqueza estão ao seu lado.

Bom momento para procurar boas propostas de trabalho e iniciar negócios com muita responsabilidade. Seus números da sorte deste mês serão 04 e 22.

Tente não se sabotar no trabalho; sua mente sempre procura um obstáculo para não alcançar o sucesso e isso precisa mudar! Deixe os pensamentos negativos para trás e atraia o positivo.

Você resolve um assunto legal. Seu ponto fraco será estresse e hormônios; cuide melhor da sua saúde em geral. No amor, seu signo não pode ser infiel, mas tente não se meter em problemas com seu parceiro apenas por uma noite; tente controlar seu desejo sexual.

Aquário

Você está mais ativo que nunca no trabalho e carreira. Neste sétimo mês, as energias positivas o conduzirão a alcançar o que for preciso para trazer felicidade e bem-estar. Seus números da sorte são 09 e 21.

Evite beber muito álcool para depois não ter problemas de ressaca moral. Você analisará se deve ou não continuar com seu parceiro; pense com calma.

Quem é solteiro continua aberto a pretendentes e sem compromisso firme. Se surgir um problema com o emprego atual ou antigo, tente resolvê-lo da melhor maneira. Seu ponto fraco é a parte inferior das costas ou a cintura; faça alongamentos e cuide melhor da saúde física.

Peixes

Julho o ajudará a crescer, apenas evite mostrar suas realizações para qualquer pessoa e despertar inveja. Hora de demonstrar do que é capaz em questões de trabalho ou negócio próprio.

Você recebe um presente inesperado e pode ser de um novo amor. Seus números da sorte são 09 e 27. Você adquire um bem ou pensa no seu futuro.

Seu ponto fraco será o estresse; tente cuidar da saúde mental e se exercitar. As energias positivas estarão ao seu lado. Cuidado com roubos.

No amor, você continuará com seu parceiro. O signo de Capricórnio ou Câncer será muito compatível. Os solteiros terão um mês de novos amores e paixões.