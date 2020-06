Este é o jeito certo de cortar as pontas para ter um cabelo saudável

A quarentena chegou e muita gente decidiu mudar o visual. Mas, na verdade, cortar as pontas regularmente é uma boa prática para quem quer ter um cabelo saudável.

Alguns preferem fazê-lo com o calendário lunar e outros a cada três meses, quando o cabelo já cresceu vários centímetros. Independentemente do, é preciso saber executar a técnica corretamente.

Dicas de especialista para cortar as pontas

De acordo com o portal Nueva Mujer, existem três truques:

Corte oval

Se você quer que o corte da ponta seja em forma oval, você deve fazê-lo com cabelos secos ou um pouco úmido para ser capaz de medir com o comprimento real e não cortar mais do que você quer.

Depois de ter certeza do primeiro passo, faça um rabo de cavalo baixo esticando bem o cabelo. Use os dedos como referência para saber o quanto você vai remover.

Corte em V

Se, por outro lado, você está procurando a bela forma em V, você deve primeiro escovar o cabelo muito bem e dividi-lo apenas no meio. Leve tudo para a frente e amarre as pontas em um rabo. Use os dedos como medida antes de passar a tesoura.

Corte reto

Por outro lado, há também a clássica opção de corte reto. Para isso, separe o cabelo em partes iguais, mas tenha em mente que você deve cortar a parte de trás mais do que a da frente.

Estique bem o cabelo, levando-o em direção à axila. Use os dedos para encontrar o comprimento desejado e, em seguida, faça um corte diagonal em direção à axila.