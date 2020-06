Embraer entrega o terceiro KC-390 à Força Aérea Brasileira (FAB)

A Embraer entregou à Força Aérea Brasileira (FAB) o terceiro avião de transporte multimissão C-390 Millennium de série. Como revelado pela fabricante, a aeronave será operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT).

“Da mesma forma que as duas unidades entregues em 2019 e as demais 25 aeronaves a serem entregues à FAB, essa terceira unidade é preparada para realizar missões de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390 Millennium”, detalhou.

Projeto conjunto da FAB com a Embraer, o C-390 Millennium foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado.

“O modelo, que também já foi adquirido pelo Governo de Portugal, é capaz de realizar diversas missões, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios florestais e capacidades superiores de transporte e lançamento de carga e tropas, além de reabastecimento em voo”, revela no comunicado.

“Com o objetivo de maximizar a disponibilidade operacional da frota de aeronaves KC-390 no cumprimento das respectivas missões, a FAB e a unidade de Serviços & Suporte da Embraer assinaram um abrangente contrato de suporte e serviços, com vigência de cinco anos”, finalizou.

Com informações da Embraer

