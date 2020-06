Disney cancela reabertura de dois parques que deveriam abrir em 17 de julho

A Disney decidiu cancelar a reabertura dos parques Disneyland e Disney California Adventure, localizados em Anaheim, na Califórnia. Os dois seriam abertos no dia 17 de julho. A Disney afirma que se submeteu aos protocolos de segurança e saúde decretados pelas autoridades.

No entanto, as autoridades só poderiam realizar todas as verificações após o dia 4 de julho. Isso fez com que a Disney tivesse que postergar a abertura dos parques, pois não haveria tempo até a reabertura prevista.

Ainda não há uma nova data de abertura, pois a empresa ainda espera a verificação dos protocolos pelas autoridades locais.

